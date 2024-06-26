Террористы готовили атаку на шиитскую мечеть в Дагестане

В МВД Дагестана заявили, что боевики, совершившие теракты в Махачкале и Дербенте, планировали напасть на шиитскую мечеть. Атаки на дагестанские города произошли 23 июня.

Глава дагестанского министерства внутренних дел Абдурашид Магомедов рассказал еще об одном плане, который боевики хотели реализовать во время атак на Махачкалу и Дербент.

По словам министра, террористы, помимо синагог и церквей, готовили нападение на шиитскую мечеть. При этом он не раскрыл обстоятельства, помешавшие боевикам устроить налет.

Теракты в Дагестане 2024

23 июня боевики совершили атаки на Махачкалу и Дербент. Они осквернили церкви и синагоги в двух городах республики. Кроме того, террористы напали на полицейский пост.

В результате террористического нападения погибли свыше 20 человек, шестеро боевиков были ликвидированы.