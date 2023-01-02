Месси поблагодарил Азербайджан за прием и гостеприимство

В Баку прошло мероприятие с участием Лионеля Месси. Футболист выразил признательность за гостеприимство. Встреча завершилась выступлением группы Morandi.

Грандиозный праздник с участием звезды мирового футбола Лионеля Месси состоялся в Baku Crystal Hall. В нем также приняли участие его одноклубники – Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Мероприятие провел народный артист Азербайджана Мурад Дадашев. На нем быа представлена композиция "Натиг" под управлением народного артиста страны Натига Ширинова и танцевального коллектива.

Далее для именитых футболистов представили концертную программу известного композитора Уилли Уильяма. Затем был показан фильм о самом Месси. Стоит отметить, что зал скандировал имя аргентинца еще до его выхода на сцену.

После этого мировые звезды вышли на сцену и под яркие овации встретили публику. Месси выразил благодарность Азербайджану за теплый прием и гостеприимство, отметив, что успел познакомиться с культурой и людьми.

Спортсмены сделали совместные памятные фотографии с детьми с ограниченными возможностями, воспитанниками детдомов и семей шахидов, а также юными азербайджанскими футболистами.

Перед завершением мероприятия Месси, Суарес, Альба и Бускетс стали бросать футбольные мячи с автографами в зал. Вечер закончился выступлением группы Morandi.

Стоит добавить, что визит известных футболистов завершился.