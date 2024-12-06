Сколько Абхазия платит России за свет?

Ночной переток электроэнергии из России в Абхазию обходится республике в 8-10 млн рублей, сообщили в компании "Черноморэнерго". Это гораздо дешевле, чем если бы те же объемы закупались днем.

Власти Абхазии приняли решение закупать электричество из России ночью, а не днем, так как оплатить дневной переток республика была бы не в состоянии, рассказал глава управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба.

По его словам, ночной тариф в несколько раз ниже, чем дневной.

"Это тот тариф, который на данный момент мы в состоянии себе позволить, и то с большой натяжкой и с большим трудом, но все-таки можем себе позволить. Исходя из этого, было принято решение принимать эти объемы ночью"

– Блабба

Представитель "Черноморэнерго" уточнил, что в результате ночной переток обходится в Абхазии в 8-10 млн рублей – и это предельная сумма, которую республика может осилить на сейчас, передает Sputnik.

В дневное время, подчеркнул Блабба, заплатить за такой же объем электричества пришлось бы в три раза больше – 30 млн рублей.

Напомним, сегодня был опубликован новый график подачи электроэнергии в республике. Согласно ему, в дневное время свет поступает от ИнгурГЭС и менее чем на три часа. Ночью жители и гости Абхазии могут пользоваться российским электричеством, электроэнергия есть с девяти вечера до семи утра.