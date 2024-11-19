Дрон ВСУ сбили в Грозном

Минувшей ночью чеченские полицейские уничтожили над казарменными зданиями полка МВД в Грозном украинский боевой БПЛА, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А.А.Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях"
- Рамзан Кадыров
Тем не менее, при уничтожении боевой заряд дрона все же сдетонировал в воздухе, повредив кровлю здания, взрывной волной в нем были выбиты стекла, а упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили, отметил чеченский лидер, отметив, что не видит смысла в столь жалкой акции.