Вестник Кавказа

Дрон ВСУ сбили в Грозном

Военный с пультом управления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью чеченские полицейские сбили над казарменными зданиями МВД в Грозном боевой беспилотный летательный аппарат ВС Украины, легкие ранения получили четыре человека.

Минувшей ночью чеченские полицейские уничтожили над казарменными зданиями полка МВД в Грозном украинский боевой БПЛА, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А.А.Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях"

- Рамзан Кадыров

Тем не менее, при уничтожении боевой заряд дрона все же сдетонировал в воздухе, повредив кровлю здания, взрывной волной в нем были выбиты стекла, а упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили, отметил чеченский лидер, отметив, что не видит смысла в столь жалкой акции.

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