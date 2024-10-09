Вестник Кавказа

Баку обвинил Блинкена в двойных стандартах

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Азербайджана осудили заявление Энтони Блинкена. В ведомстве заявили, что госсекретарь выступал с позиции двойных стандартов.

Азербайджан осуждает и отвергает заявление, сделанное американским госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

Он заявил, что политик искажает ситуацию с защитой прав и свобод человека в Азербайджане и добавил, что его слова направлены на вмешательство в судебно-правовые процессы страны.

Гаджизаде сказал, что из-за вмешательства Госдепа в дела Баку в течение последних 4 лет данный период считается потерянным для отношений Азербайджана и США.

Дипломат подчеркнул, что Блинкен выступил в отношении текущей ситуации с правами человека в Азербайджане с позиции двойных стандартов.

Пресс-секретарь отметил, что данное заявление парализовало политику Вашингтона на Южном Кавказе в целом.

Гаджизаде выразил уверенность в том, что при новой администрации США отношения между Баку и Вашингтоном будут восстановлены.

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