Вестник Кавказа

Сочинский аэропорт стал работать с ограничениями

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения. Гавань не принимает и не отправляет рейсы. Принимаются все меры для безопасности полетов.

В сочинском порту введены временные ограничения, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения были введены с 19:32 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Отмечается, что воздушная гавань города-курорта временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

В Росавиации добавили, что все службы в настоящее время принимают меры для обеспечения безопасности полетов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
810 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Авария оставила Сочи без воды до ночи

Авария оставила Сочи без воды до ночи

Нальчик и Сочи свяжут авиарейсами в январе 2025 года

Нальчик и Сочи свяжут авиарейсами в январе 2025 года

О смерчах над морем предупредили жителей Сочи

О смерчах над морем предупредили жителей Сочи

На трассе &quot;Джубга – Сочи&quot; улучшили освещение

На трассе "Джубга – Сочи" улучшили освещение

Транспортники Сочи готовятся к новогоднему аншлагу

Транспортники Сочи готовятся к новогоднему аншлагу

Горные отели в Сочи загружены на 90%

Горные отели в Сочи загружены на 90%

Поезд в Сочи из Нижневартовска ускорится на 10 часов

Поезд в Сочи из Нижневартовска ускорится на 10 часов

Сочи вошел в тройку самых популярных городов для отдыха в декабре

Сочи вошел в тройку самых популярных городов для отдыха в декабре

Курорт &quot;Роза Хутор&quot; открыл сезон - но пока без катания

Курорт "Роза Хутор" открыл сезон - но пока без катания

Круиз в Турцию: Сочи и Трабзон свяжет паром в январе

Круиз в Турцию: Сочи и Трабзон свяжет паром в январе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы