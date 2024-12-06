Сочинский аэропорт стал работать с ограничениями

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения. Гавань не принимает и не отправляет рейсы. Принимаются все меры для безопасности полетов.

В сочинском порту введены временные ограничения, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения были введены с 19:32 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Отмечается, что воздушная гавань города-курорта временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

В Росавиации добавили, что все службы в настоящее время принимают меры для обеспечения безопасности полетов.