Сочинский аэропорт стал работать с ограничениями

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения. Гавань не принимает и не отправляет рейсы. Принимаются все меры для безопасности полетов.
В сочинском порту введены временные ограничения, сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничения были введены с 19:32 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
Отмечается, что воздушная гавань города-курорта временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
В Росавиации добавили, что все службы в настоящее время принимают меры для обеспечения безопасности полетов.