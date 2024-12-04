Пятерых членов вооруженной группы арестовали на Ставрополье

Сотрудники УФСБ по Ставрополью пресекли деятельность вооруженной группы, занимавшейся вымогательством и мошенничеством. На участников банды завели дюжину уголовных дел.

В Ставропольском крае арестована группа из пяти человек, входящая в состав вооруженной банды, которая занималась вымогательством и мошенничеством. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ.

"Житель Михайловска создал устойчивую преступную группу, в которую вошли четверо жителей края. Они совершили четыре нападения с целью вымогательства денег, угрожая потерпевшим оружием. У одного из них они забрали автомобиль, который затем продали"

– пресс-служба управления

Следствие полагает, что организатор группировки причастен также к четырем случаям вымогательства с оружием. Отмечается, что он совершал их с другими сообщниками.

В тайнике банды, который располагался в Шпаковском округе, сотрудниками правоохранительных органов был найден переделанный в боевой сигнальный пистолет с боеприпасами. Все это было изъято.

В свою очередь, краевом МВД поведали, что сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила примерно 3 млн рублей.

На членов преступной группы завели 12 уголовных дел.