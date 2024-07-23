Пятнадцатый суд о беспорядках в аэропорту в Дагестане стартовал на Ставрополье

В Ставропольском крае началось рассмотрение двух уголовных дел о беспорядках, произошедших более года назад в аэропорту в Дагестане. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Дела рассматривают Грачевский районный и Минераловодский городской суды
"На скамье подсудимых Имам Селимханов, Рустам Салавов, Джабраил Каирбеков, Магомедали Шанавазов, Абусупиян Джанаев, Арсен Арбулиев, Малик Алиев, Саидапанди Абдулазизов, Нажмудин Абакаров"
– пресс-служба надзорного органа
Напомним, в октябре 2023 года в аэропорту столицы Дагестана произошли беспорядки. Группа граждан ворвалась в воздушную гавань, пытаясь найти израильтян, прилетевших самолетом из Израиля. В результате тех событий пострадали несколько десятков человек. Имуществу аэропорты был нанесен многомиллионный ущерб.