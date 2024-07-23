Вестник Кавказа

Пятнадцатый суд о беспорядках в аэропорту в Дагестане стартовал на Ставрополье

Пятнадцатый суд о беспорядках в аэропорту в Дагестане стартовал на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти 10 человек стали на Ставрополье фигурантами двух дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Рассмотрением дел занимаются два суда .

В Ставропольском крае началось рассмотрение двух уголовных дел о беспорядках, произошедших более года назад в аэропорту в Дагестане. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Дела рассматривают Грачевский районный и Минераловодский городской суды

"На скамье подсудимых Имам Селимханов, Рустам Салавов, Джабраил Каирбеков, Магомедали Шанавазов, Абусупиян Джанаев, Арсен Арбулиев, Малик Алиев, Саидапанди Абдулазизов, Нажмудин Абакаров"

– пресс-служба надзорного органа

Напомним, в октябре 2023 года в аэропорту столицы Дагестана произошли беспорядки. Группа граждан ворвалась в воздушную гавань, пытаясь найти израильтян, прилетевших самолетом из Израиля. В результате тех событий пострадали несколько десятков человек. Имуществу аэропорты был нанесен многомиллионный ущерб.

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