В Пятигорске обновят трамвайный парк

Жители и туристы Пятигорска в 2025 году смогут передвигаться по городу в комфортных условиях: ожидается ввод в эксплуатацию четырех новых трамвайных вагонов.

Новые трамваи начнут курсировать по улицам Пятигорска в 2025 году. В курортный город прибудут четыре новых вагона, поведал замминистра транспорта Ставропольского края Денис Янаков.

Сообщается, что на новый общественный транспорт в Пятигорске выделено около 400 млн рублей.

Отметим, что в этом году трамвайный парк курортного города пополнился одним современным трамвайным вагоном.

Напомним, что в Ставропольском крае также планируют закупить 45 новых троллейбусов. На эти цели выделено около 1,5 млрд рублей.