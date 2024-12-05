Вестник Кавказа

В Пятигорске обновят трамвайный парк

Парад трамваев на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители и туристы Пятигорска в 2025 году смогут передвигаться по городу в комфортных условиях: ожидается ввод в эксплуатацию четырех новых трамвайных вагонов.

Новые трамваи начнут курсировать по улицам Пятигорска в 2025 году. В курортный город прибудут четыре новых вагона, поведал замминистра транспорта Ставропольского края Денис Янаков. 

Сообщается, что на новый общественный транспорт в Пятигорске выделено около 400 млн рублей. 

Отметим, что в этом году трамвайный парк курортного города пополнился одним современным трамвайным вагоном. 

Напомним, что в Ставропольском крае также планируют закупить 45 новых троллейбусов. На эти цели выделено около 1,5 млрд рублей.

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