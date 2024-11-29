Владикавказ и Пятигорск вошли в топ-5 курортов федерального значения

Туристические локации Северного Кавказа оказались в числе самых популярных мест для отдыха в России 2024 года. В рейтинг попали Владикавказ и Нальчик.

Курортные места СКФО вошли в число лидеров рейтинга курортов федерального значения, говорится в исследовании, которое совместно провели "Авито Путешествия" и Корпорация Туризм.РФ.

При составлении рейтинга учитывались данные за первые десять месяцев 2024 года. Из них следует, что самой большой популярностью у россйиских туристов пользуется Санкт-Петербург. Там число бронирований выросло на 75% по сравнению с 2023 годом. Второе место занял Сочи, на этом курорте бронирования удвоились. В первую тройку также попала Анапа, показавшая трехкратный рост.

Четвертое место занял Владикавказ – отдых в столице Северной Осетии стали бронировать чаще в 2,7 раза по сравнению с прошлогодним показателем.

Замыкает топ-5 Пятигорск, продемонстрировавший рост на 87%, передает "Газета.Ru".

Кроме того, курорты Северного Кавказа вошли в число мест с самой бюджетной арендой жилья (на небольшой срок). Среди таких городов Ессентуки и Железноводск, где краткосрочная аренда обойдется в 2,8 тыс рублей. Примерно такие же цены в Нальчике и Владикавказе – 2,9 тыс рублей в сутки. А вот Сочи оказался в списке самых дорогих в этом отношении курортов – 5 тыс рублей за сутки.