Вестник Кавказа

Владикавказ и Пятигорск вошли в топ-5 курортов федерального значения

Владикавказ и Пятигорск вошли в топ-5 курортов федерального значения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристические локации Северного Кавказа оказались в числе самых популярных мест для отдыха в России 2024 года. В рейтинг попали Владикавказ и Нальчик.

Курортные места СКФО вошли в число лидеров рейтинга курортов федерального значения, говорится в исследовании, которое совместно провели "Авито Путешествия" и Корпорация Туризм.РФ.

При составлении рейтинга учитывались данные за первые десять месяцев 2024 года. Из них следует, что самой большой популярностью у россйиских туристов пользуется Санкт-Петербург. Там число бронирований выросло на 75% по сравнению с 2023 годом. Второе место занял Сочи, на этом курорте бронирования удвоились. В первую тройку также попала Анапа, показавшая трехкратный рост.

Четвертое место занял Владикавказ – отдых в столице Северной Осетии стали бронировать чаще в 2,7 раза по сравнению с прошлогодним показателем.

Замыкает топ-5 Пятигорск, продемонстрировавший рост на 87%, передает "Газета.Ru".

Кроме того, курорты Северного Кавказа вошли в число мест с самой бюджетной арендой жилья (на небольшой срок). Среди таких городов Ессентуки и Железноводск, где краткосрочная аренда обойдется в 2,8 тыс рублей. Примерно такие же цены в Нальчике и Владикавказе – 2,9 тыс рублей в сутки. А вот Сочи оказался в списке самых дорогих в этом отношении курортов – 5 тыс рублей за сутки.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1150 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Религиозные законы не должны быть выше светских – Меняйло

Религиозные законы не должны быть выше светских – Меняйло

Верхний Ларс: почти 4 тыс грузовиков ждут проезда

Верхний Ларс: почти 4 тыс грузовиков ждут проезда

Пробок на Верхнем Ларсе нет – власти

Пробок на Верхнем Ларсе нет – власти

Проезд через Верхний Ларс затруднен из-за непогоды

Проезд через Верхний Ларс затруднен из-за непогоды

На Северном Кавказе построят обходы крупных городов

На Северном Кавказе построят обходы крупных городов

Проезда через &quot;Верхний Ларс&quot; ждут больше 3600 большегрузов

Проезда через "Верхний Ларс" ждут больше 3600 большегрузов

Любители внедорожной езды снова соберутся на &quot;Зори Кавказа&quot; в КБР

Любители внедорожной езды снова соберутся на "Зори Кавказа" в КБР

Предприниматели Беларуси обменяются проектами с осетинскими коллегами

Предприниматели Беларуси обменяются проектами с осетинскими коллегами

Нескольких школьников отвезли в больницу из-за карандаша в Северной Осетии

Нескольких школьников отвезли в больницу из-за карандаша в Северной Осетии

Северная Осетия построит железные дороги при поддержке правительства РФ

Северная Осетия построит железные дороги при поддержке правительства РФ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы