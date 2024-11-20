Часть Владикавказа лишилась света из-за снегопада

Мокрый снег вызвал аварию на электросетях Северной Осетии. Света нет в домах двух поселков и части Владикавказа.

Два поселка в Северной Осетии и часть ее столицы потеряли доступ к электричеству вследствие сильного снегопада, рассказали в республиканском МЧС.

«На данный момент аварийные работы по восстановлению электроснабжения ведутся во Владикавказе по ул. Бутырина, Горького, Ленина, Цаголова, пр. Мира; в селении Кармадон; в населенном пункте Цей»

- МЧС Северной Осетии

Сильные дожди со снегопадами продлятся в регионе до конца сегодняшнего дня. Мокрый снег на проводах может продолжить аварийные отключения линий электроснабжения, предупреждают службы.