Вестник Кавказа

Часть Владикавказа лишилась света из-за снегопада

Часть Владикавказа лишилась света из-за снегопада
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мокрый снег вызвал аварию на электросетях Северной Осетии. Света нет в домах двух поселков и части Владикавказа.

Два поселка в Северной Осетии и часть ее столицы потеряли доступ к электричеству вследствие сильного снегопада, рассказали в республиканском МЧС.

«На данный момент аварийные работы по восстановлению электроснабжения ведутся во Владикавказе по ул. Бутырина, Горького, Ленина, Цаголова, пр. Мира; в селении Кармадон; в населенном пункте Цей»

- МЧС Северной Осетии

Сильные дожди со снегопадами продлятся в регионе до конца сегодняшнего дня. Мокрый снег на проводах может продолжить аварийные отключения линий электроснабжения, предупреждают службы.

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