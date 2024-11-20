Деревья со снегом угрожают жителям Владикавказа

Власти столицы Северной Осетии предупредили местных жителей и туристов о такой необычной (но от этого не менее серьезной) опасности, как деревья с налипшим на них снегом.

Прогулки в парках и в целом под деревьями стали опасными на время во Владикавказе, заявили в мэрии города.

На протяжении последних суток в столице Северной Осетии шел снег, по данным синоптиков, выпало 55 см осадков. Этот снег был мокрым и налипал на деревья, которые теперь могут обрушиться под его весом.

Повалы деревьев под тяжестью снега уже произошли в парках "Нартон" и "Дендрарий", а также просто на улицах города. Уничтоженные белой стихией деревья убирают коммунальщики.

Находиться под деревьями, заявили в мэрии, сейчас смертельно опасно.

"Убедительная просьба воздержаться от поездок и прогулок в городских скверах, парках и лесных массивах"

– мэрия