В Дагестане закрыли несколько горных дорог из-за снегопада

Мощный снегопад, который накрыл горную местность Дагестана, повлиял на дорожное движение. Перекрыт ряд республиканских и местных дорог.

В Дагестане временно ограничили автомобильное движение по некоторым горным дорогам из-за непогоды, поведал республиканский минтранс.

Сообщается о закрытии участка республиканской трассы «Хасавюрт-Тлох» в Гумбетовском районе. Дорогу освободят от снега при улучшении погодных условий, сейчас работы по расчистке приостановлены.

Также поступили сведения об ограничениях на трассе от Грозного до Араканской площадки. Здесь перекрыт участок от 95 по 110 км в районе перевала Харами. Проезд должен открыться сегодня в 15:00.

Задержаться водителям придется и в Казбековском районе. Здесь также перекрыт участок от Хасавюрта до Тлоха. Ограничения введены с 40 по 46 км. Автомобили смогут начать движение также в 15:00 сегодня.

Непогода повлияла и на эксплуатацию дорог местного значения. Ограничено движение в районе сел Хубар и Гертма в Казбековском районе. Водителям предлагается выбирать альтернативные маршруты.