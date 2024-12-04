Вестник Кавказа

Несколько детей отравились газом в жилом доме в Дербенте

Несколько детей отравились газом в жилом доме в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за отравления газом в Дербенте пострадала группа детей, самому младшему из которых 7 лет. Ребят доставили в медучреждение, сейчас их жизни ничего не угрожает.

В одном из жилых домов Дербента случилась утечка угарного газа, приведшая к отравлению троих детей. Об этом 11 декабря поведали в городской мэрии.

"В квартире многоэтажного дома по переулку Красноармейский в Дербенте произошло отравление угарным газом троих несовершеннолетних в возрасте 7, 11, 16 лет"

– пресс-служба мэрии

Пострадавших отвезли в больницу. Там им оказали всю необходимую медпомощь, передает "Интерфакс".

Двое детей сейчас находятся в общей палате. Еще одного уже выписали домой.

Специалисты предполагают, что утечка произошла из водонагревательной колонки.

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