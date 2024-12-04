Вестник Кавказа

Квартиры двух домов пострадали из-за взрыва газа в Махачкале

Квартиры двух домов пострадали из-за взрыва газа в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сразу два дома в Махачкале получили повреждения в результате взрыва газа, произошедшего сегодня в одной из квартир. Известно также о двух пострадавших.

В Махачкале из-за взрыва газа получили повреждения восемь квартир, которые расположены в двух домах. Об этом 10 декабря рассказали в управлении МЧС России по Дагестану.

"Всего в данном доме пострадали пять квартир, в которых выбиты стекла окон, в одной квартире повреждены межкомнатные перегородки. В соседнем доме по улице Циолковского в трех квартирах повреждены стекла окон"

– пресс-служба ведомства

Напомним, во вторник на третьем этаже многоквартирного дома прогремел взрыв, в результате чего пострадали мужчина и ребенок 9 лет. Мужчину отвезли в больницу, у него диагностирован ожог 60% тела. Ребенок отделался незначительными травмами.

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