Квартиры двух домов пострадали из-за взрыва газа в Махачкале

Сразу два дома в Махачкале получили повреждения в результате взрыва газа, произошедшего сегодня в одной из квартир. Известно также о двух пострадавших.

В Махачкале из-за взрыва газа получили повреждения восемь квартир, которые расположены в двух домах. Об этом 10 декабря рассказали в управлении МЧС России по Дагестану.

"Всего в данном доме пострадали пять квартир, в которых выбиты стекла окон, в одной квартире повреждены межкомнатные перегородки. В соседнем доме по улице Циолковского в трех квартирах повреждены стекла окон"

– пресс-служба ведомства

Напомним, во вторник на третьем этаже многоквартирного дома прогремел взрыв, в результате чего пострадали мужчина и ребенок 9 лет. Мужчину отвезли в больницу, у него диагностирован ожог 60% тела. Ребенок отделался незначительными травмами.