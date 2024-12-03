Газ взорвался в квартире в Махачкале

В одной из квартир в Махачкале взорвался газ. К месту происшествия прибыли пожарные. Есть пострадавшие.
Взрыв произошел в одной из махачкалинских квартир, пишет телеграм-издание Mash Gor.
Инцидент случился в районе Центральной Джума-мечети в дагестанской столице.
По предварительным данным, в квартире взорвался газ. Отмечается, что есть пострадавшие.
В настоящее время к месту происшествия прибыли пожарные, которые занимаются ликвидацией.
В пресс-службе МЧС Дагестана уточнили, что взрыв прогремел в квартире на улице Абубакарова 94, эвакуировано 40 человек.
В ведомстве добавили, что по прибытии спасателей установлено, что пострадали два человека.