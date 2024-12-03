Вестник Кавказа

Газ взорвался в квартире в Махачкале

Газ взорвался в квартире в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В одной из квартир в Махачкале взорвался газ. К месту происшествия прибыли пожарные. Есть пострадавшие.

Взрыв произошел в одной из махачкалинских квартир, пишет телеграм-издание Mash Gor.

Инцидент случился в районе Центральной Джума-мечети в дагестанской столице.

По предварительным данным, в квартире взорвался газ. Отмечается, что есть пострадавшие.

В настоящее время к месту происшествия прибыли пожарные, которые занимаются ликвидацией.

В пресс-службе МЧС Дагестана уточнили, что взрыв прогремел в квартире на улице Абубакарова 94, эвакуировано 40 человек.

В ведомстве добавили, что по прибытии спасателей установлено, что пострадали два человека.

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