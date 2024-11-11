РФ подала запрос на агреман новому послу в США

Российское руководство ожидает от Соединенных Штатов одобрения на то, чтобы в американской столице снова появился посол РФ. Москва уже подала запрос на агреман.
Россия направила Соединенным Штатом запрос на агреман новому послу. Данную информацию распространили 11 декабря в МИД РФ.
"Запрос на агреман нашему новому послу в Вашингтоне направлен"
– замглавы ведомства Сергей Рябков
Напомним, должность посла РФ в Вашингтоне остается вакантной после ухода Анатолия Антонова с этого поста в октябре нынешнего года.
Агреман – предварительное согласие страны на то, чтобы определенный человек был назначен в качестве руководителя диппредставительства другого государства.