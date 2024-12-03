Десять зон отдыха и турмаршрутов создали в Назрани

Власти Назрани рассказали о том, какие новые популярные туристические локации появились за счет реализации нацпроектов в городе. Самая значительная точка притяжения для туристов – это маршрут к древнему кургану Аби-Гув.

Несколько новых туристических объектов были созданы в последние два года в ингушской Назрани, рассказали в мэрии города.

"Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" в Назрани удалось реализовать 10 проектов в 2023-2024 годах"

– администрация

Представитель властей самого крупного города Ингушетии пояснил, что четыре проекта были реализованы у стадиона имени Аушева. Еще два проекта были воплощены в жизнь около кургана Аби-Гув. Две идеи осуществили в парке имени Мальсагова.

Теперь на пруду в Назрани можно покататься на водных велосипедах и катамаранах, доступны для всех желающих также пвх-лодки и гидроцикл.

Самый значимый проект – турмаршрут к кургану бронзового века Аби-Гув. Памятник был благоустроен в уходящем году по проекту, который завоевал больше всего голосов на конкурсе. Сейчас там лежит тротуарная плитка, на входе смонтированы рамки. Курган снабжен оградой, украшенной ингушским узором, для удобства там поставлены скамейки, высажены деревья, передает "Интерфакс".