Погромщиков в аэропорту Махачкалы осудили на Ставрополье

Суд на Ставрополье вынес приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Их осудили на длительные сроки, которые они будут отбывать в колонии общего режима.

Участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые вспыхнули в конце октября 2023 года, приговорили к тюремному заключению, пишет пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Как заявили в надзорном органе, суд признал десятерых уроженцев Дагестана за участие в погромах, уничтожении имущества воздушной гавани и нападении на сотрудников полиции.

Отмечается, что всех виновных в беспорядках приговорили к срокам от 8 до 9 лет. Осужденные будут отбывать свои наказания в колонии общего режима, добавили в прокуратуре.