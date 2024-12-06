Вестник Кавказа

Погромщиков в аэропорту Махачкалы осудили на Ставрополье

Погромщиков в аэропорту Махачкалы осудили на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд на Ставрополье вынес приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Их осудили на длительные сроки, которые они будут отбывать в колонии общего режима.

Участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые вспыхнули в конце октября 2023 года, приговорили к тюремному заключению, пишет пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Как заявили в надзорном органе, суд признал десятерых уроженцев Дагестана за участие в погромах, уничтожении имущества воздушной гавани и нападении на сотрудников полиции.

Отмечается, что всех виновных в беспорядках приговорили к срокам от 8 до 9 лет. Осужденные будут отбывать свои наказания в колонии общего режима, добавили в прокуратуре.

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