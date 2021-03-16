Вестник Кавказа

Дети провалились под тонкий лед в Карачаево-Черкесии

Дети провалились под тонкий лед в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагедия едва не произошла сегодня в КЧР. Детские игры на еще не устоявшемся льду привели к тому, что тот треснул, и двое мальчиков провалились в воду.

Игры на тонком льду едва не унесли жизни детей в Карачаево-Черкесии, сообщает МЧС России.

В ведомстве уточнили, что трагедия могла случиться в станице Зеленчукская. Четверо детей выбрали для игры небезопасное место – лед, который был недостаточно крепким. В итоге в какой-то момент двое ребят, одному из которых 11, а другому – 15 лет, провалились под него.

К счастью, рядом оказались взрослые. Они вытащили мальчиков из воды еще до того, как спасатели прибыли на месте ЧП. Помощь врачей ребятам не потребовалась.

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