Дети провалились под тонкий лед в Карачаево-Черкесии

Трагедия едва не произошла сегодня в КЧР. Детские игры на еще не устоявшемся льду привели к тому, что тот треснул, и двое мальчиков провалились в воду.

Игры на тонком льду едва не унесли жизни детей в Карачаево-Черкесии, сообщает МЧС России.

В ведомстве уточнили, что трагедия могла случиться в станице Зеленчукская. Четверо детей выбрали для игры небезопасное место – лед, который был недостаточно крепким. В итоге в какой-то момент двое ребят, одному из которых 11, а другому – 15 лет, провалились под него.

К счастью, рядом оказались взрослые. Они вытащили мальчиков из воды еще до того, как спасатели прибыли на месте ЧП. Помощь врачей ребятам не потребовалась.