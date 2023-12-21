Вестник Кавказа

Катки в Москве 2024: красота, коньки и лед на лучших фото

"Вестник Кавказа"
Где можно покататься на коньках в Москве в 2024 году? ГУМ-каток, каток на ВДНХ и в Москва-Сити, катки на Северном речном вокзале и Павелецкой, и многие другие – выбор велик! Показываем яркие фото катков в Москве

Морозы в Москве отступили, и теперь самое время для любимой зимней забавы – катания на коньках.

По всей столице открыто множество катков, и платных, и бесплатных. Там каждый сможет насладиться быстрым движением, получить заряд бодрости и прекрасного настроения.

В центре Москвы открыт ГУМ-каток на Красной площади, отличные катки работают на ВДНХ и в Москва-Сити, покататься можно также на Северном речном вокзале, Павелецкой и во многих других точках столицы. Катки будут работать до конца зимы.

Представляем яркие фото московских катков.

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Люди катаются на катке на Павелецкой площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Люди катаются на катке на Павелецкой площади
Катки в Москве 2024: красота, коньки и лед на лучших фото
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Люди катаются на бесплатном катке на Площади Революции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Люди катаются на бесплатном катке на Площади Революции
Люди катаются на ГУМ-катке на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Люди катаются на ГУМ-катке на Красной площади
Люди катаются на бесплатном катке на Северном речном вокзале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Люди катаются на бесплатном катке на Северном речном вокзале
Катки в Москве 2024: красота, коньки и лед на лучших фото
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посетитель на открытии катка на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Посетитель на открытии катка на ВДНХ
Люди катаются на ГУМ-катке на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Люди катаются на ГУМ-катке на Красной площади
Люди катаются на бесплатном катке в Москва-Сити
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Люди катаются на бесплатном катке в Москва-Сити
Люди катаются на бесплатном катке на Площади Революции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Люди катаются на бесплатном катке на Площади Революции
Хоккейный матч на ГУМ-катке на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Хоккейный матч на ГУМ-катке на Красной площади
Катки в Москве 2024: красота, коньки и лед на лучших фото
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Люди катаются на катке на Павелецкой площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Люди катаются на катке на Павелецкой площади
Артистка выступает на открытии катка на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Артистка выступает на открытии катка на ВДНХ
Люди катаются на ГУМ-катке на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Люди катаются на ГУМ-катке на Красной площади
Люди катаются на катке на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Люди катаются на катке на ВДНХ
Люди катаются на бесплатном катке в Москва-Сити
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Люди катаются на бесплатном катке в Москва-Сити
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