Катки в Москве 2024: красота, коньки и лед на лучших фото

Где можно покататься на коньках в Москве в 2024 году? ГУМ-каток, каток на ВДНХ и в Москва-Сити, катки на Северном речном вокзале и Павелецкой, и многие другие – выбор велик! Показываем яркие фото катков в Москве

Морозы в Москве отступили, и теперь самое время для любимой зимней забавы – катания на коньках.

По всей столице открыто множество катков, и платных, и бесплатных. Там каждый сможет насладиться быстрым движением, получить заряд бодрости и прекрасного настроения.

В центре Москвы открыт ГУМ-каток на Красной площади, отличные катки работают на ВДНХ и в Москва-Сити, покататься можно также на Северном речном вокзале, Павелецкой и во многих других точках столицы. Катки будут работать до конца зимы.

Представляем яркие фото московских катков.