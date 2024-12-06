Вестник Кавказа

Авария оставила Сочи без воды до ночи

Авария оставила Сочи без воды до ночи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Коммунальная авария привела к отключению воды в Сочи. Она затронула 10 микрорайонов и несколько улиц города. Работы по восстановлению завершатся только ночью.

В Лазаревском районе Сочи случилась авария на водоводе, из-за которой без воды остались 10 микрорайонов города. Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий, передали в администрации курорта.

«В связи с необходимостью проведения комплекса работ по улице Декабристов временно частично приостановлено водоснабжение абонентов в Уч-Дере, Верхнем Буу, Лоо, Горном Лоо, Верхне- Армянском Лоо, Дагомысе, Волковке, Шаумяновке, Сергей-Поле, микрорайоне "Лазурный берег", на улицах 72 км, 73 км и Ландышевой»

- администрация Сочи

Работы завершатся только в 02:00 завтрашнего дня. После в дома людей постепенно начнет возвращаться вода.

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