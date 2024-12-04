Мужчина обманул знакомую и напал на нее на Ставрополье

В Ставрополе заключили под стражу мужчину, подозреваемого в мошенничестве и разбое. Об этом рассказали в ГУ МВД по Ставропольскому краю.
Установлено, что местный житель попросил у своей 39-летней знакомой 150 тыс рублей в долг. Он пообещал ей, что трудоустроится в ближайшее время и сможет отдать ей долг в течение двух месяцев.
"Женщина оформила кредит на указанную сумму и передала обвиняемому 145 тысяч рублей. Однако долговые обязательства мужчина так и не выполнил"
– пресс-служба управления
Во время их следующей встречи произошел конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил женщину. Она оступилась и упала с лестницы. В результате падения у нее выпали мобильный телефон и кошелек с деньгами, которые злоумышленник забрал и сбежал.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Расследование уже завершено, материалы направлены в суд.