Вестник Кавказа

Мужчина обманул знакомую и напал на нее на Ставрополье

Мужчина обманул знакомую и напал на нее на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Ставрополя может получить срок за мошенничество и нападение на свою знакомую. В настоящее время он находится под стражей.

В Ставрополе заключили под стражу мужчину, подозреваемого в мошенничестве и разбое. Об этом рассказали в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Установлено, что местный житель попросил у своей 39-летней знакомой 150 тыс рублей в долг. Он пообещал ей, что трудоустроится в ближайшее время и сможет отдать ей долг в течение двух месяцев.

"Женщина оформила кредит на указанную сумму и передала обвиняемому 145 тысяч рублей. Однако долговые обязательства мужчина так и не выполнил"

– пресс-служба управления

Во время их следующей встречи произошел конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил женщину. Она оступилась и упала с лестницы. В результате падения у нее выпали мобильный телефон и кошелек с деньгами, которые злоумышленник забрал и сбежал.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Расследование уже завершено, материалы направлены в суд.


 

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