Вестник Кавказа

Какая страна примет чемпионат мира по футболу 2034 года?

Какая страна примет чемпионат мира по футболу 2034 года?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стали известны страны, которые примут чемпионаты мира по футболу 2030 и 2034 года. Последний мундиаль прошел в 2022 году в Катаре.

Мировое футбольное первенство среди национальных сборных в 2034 году примет Саудовская Аравия. Решение было принято на Конгрессе ФИФА в онлайн-формате.

Стоит отметить, что Королевство было единственным кандидатом на проведение турнира. Других стран, выдвинувших свои кандидатуры, не оказалось.

Помимо этого, определены страны, в которых пройдет мундиаль 2030 года примут сразу шесть государств – Марокко, Испания, Португалия, Аргентина, Уругвай и Парагвай.

Основными хозяевами будут считаться европейские и африканская страны, а южноамериканские государства проведут по одному матчу в связи со столетием первого ЧМ в Уругвае 1930 года.

Напомним, последнее первенство по футболу состоялся в 2022 году в Катаре, на котором победила сборная Аргентина. Следующий чемпионат пройдет в 2026 году в США.

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