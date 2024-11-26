На Ставрополье усилят контроль в новогодние праздники

Правоохранители Ставропольского края усилят контроль за проведением всех новогодних мероприятий и детских утренников в регионе, хотя массовых гуляний и не будет, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Несмотря на то, что массовых гуляний на новогодние праздники в Ставропольском крае не планируется, власти ужесточат контроль в дни новогодних каникул, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

"Каждая такая точка, каждое место скопления людей будет находиться под усиленным контролем. Надо сделать все, чтобы максимально защитить людей"

- глава Ставропольского края Владимир Владимиров

Как отметил глава региона, по всему краю пройдут детские утренники, а местные жители выйдут к установленным городским елкам, также в крае пройдут рождественские службы, передает "Интерфакс".