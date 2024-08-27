Вестник Кавказа

Переворот в Сирии спланирован США и Израилем – Али Хаменеи

Али Хаменеи
© Фото: Сайт Верховного лидера Ирана
Тегеран видит в событиях в Сирии американский след. Поддержку Вашингтону также оказал Израиль и некая соседствующая с Сирией страна, полагают власти Ирана.

В Иране убеждены, что государственный переворот в Сирии был срежиссирован США и Израилем, заявил верховный лидер аятолла Али Хаменеи. 

«Не должно быть никаких сомнений в том, что случившееся в Сирии является общим планом американцев и сионистов»

– Али Хаменеи 

По словам Хаменеи, у Ирана есть доказательства американского участия. При этом Хаменеи добавил, что в событиях также приняла деятельное участие некая неназванная страна, которая соседствует с Сирией, но основная ответственность лежит на Вашингтоне и Тель-Авиве, передает СNN. 

Напомним, что смена власти в Сирии произошла в минувшие выходные. Правительство Башара Асада передало власть оппозиции, вооруженные отряды которой заняли Дамаск. Сам бывший сирийский лидер бежал в Москву, где получил политическое убежище.

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