Иран сообщил о готовности продавать вооружения всем желающим

В Иране готовы помочь с оружием всем нуждающимся. Приоритет в данном вопросе будет отдан арабским и исламским странам.

Иран готов продавать свое оружие любым нуждающимся странам. Такое заявление сделал 10 декабря член ассамблеи по политической целесообразности принимаемых решений ИРИ.

"В Исламской Республике проделана значительная работа ... Сегодня Иран готов предложить беспилотники, ракеты и оружие всем странам мира, особенно арабским и исламским"

– Мохсен Резаи

При этом он указал на то, что ИРИ продаст оружие лишь при условии, что оно будет применяться для защиты от агрессии.

"Мы готовы продавать свое оружие, чтобы нации себя защищали"

– член ассамблеи

Напомним, около двух недель назад стало известно, что Иран нарастил темпы обогащения урана.