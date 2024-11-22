Иран готов поддержать армию Сирии

Глава иранского МИД подтвердил готовность ИРИ помочь властям Сирии. Он подчеркнул, что Исламская Республика может сделать все, что потребуется.
Иран может оказать всестороннюю поддержку властям Сирии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики.
"Иран полностью готов поддержать правительство, народ и армию Сирии в той степени, в которой это потребуется"
– Аббас Аракчи
Накануне о своей поддержке руководству САР заявили в ливанской группировке "Хезболла".
Ранее сирийские антиправительственные формирования взяли под свой контроль ряд населенных пунктов в провинциях Идлиб и Алеппо.