Вестник Кавказа

Метро работает с перебоями после падения мужчины на рельсы в Тбилиси

Метро работает с перебоями после падения мужчины на рельсы в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Молодой мужчина упал на рельсы в тбилисской подземке. В настоящее время поезда ездят с перебоями.

Вечером 10 декабря движение поездов на одной из веток метро Тбилиси было приостановлено из-за молодого мужчины, упавшего на рельсы. Об этом сообщают грузинские СМИ.

По данным телеканала "Рустави 2", мужчина упал на станции "Государственный университет", в связи с чем оказалось парализовано движение на Сабурталинской линии.

На второй линии метро поезда сейчас ездят лишь до станции "Делиси".

Согласно предварительным данным, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб.

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