Вестник Кавказа

Экспорт продукции АПК из Азербайджана почти достиг $1 млрд

Экспорт продукции АПК из Азербайджана почти достиг $1 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Азербайджана вырос почти на 16% в этом году. Агропроизводители республики заработали почти $1 млрд.

С начала года по конец осени экспорт продукции агропромышленного комплекса из Азербайджана составил порядка $1 млрд, рост показателей за год составил около 16%. 

Поставки продукции аграриев за рубеж выросли на 4,4%, превысив $700 млн. Экспорт промышленно переработанной сельскохозяйственной продукции почти достиг $290 млн, показав рост около 60%. 

Отметим, что Азербайджан в этом году стал вторым в мире по поставкам хурмы. Экспорт сладкой ягоды принес стране $30 млн, большая часть продаж приходится на Россию. 

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