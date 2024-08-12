Вестник Кавказа

Растительное масло стали производить в Семее

Растительное масло стали производить в Семее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В казахстанском городе Семей открылось предприятие по производству растительного масла. На заводе будет производиться подсолнечное масло.

Завод AGRO OIL GROUP запустили в Семее, предприятие займется производством растительного масла.

В год планируется выпускать 50-60 тыс т подсолнечного масла, перерабатывать 180 тыс т сырья. Продукция будет поставляться в различные регионы Казахстана.

Запуск производства имеет важное социально-экономическое значение для города, отметил на торжественном открытии завода аким города Нурбол Нурсагатов.

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