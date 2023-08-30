Вестник Кавказа

Хибла Герзмава вошла в ряды наставников на шоу "Голос"

Хибла Герзмава вошла в ряды наставников на шоу "Голос"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Звезда оперной сцены Хибла Герзмава стала наставником на шоу "Голос". Съемки очередного сезона музыкального шоу начинаются сегодня.

В новом сезоне в шоу талантов "Голос" на "Первом канале" появится оперная дива Хибла Герзмава, она стала одним из четырех наставников.

Съемки 13-го сезона музыкального шоу стартуют сегодня, 11 декабря, зрители увидят новый сезон в 2025 году. В состав звездных наставников на этот раз вошли помимо Херзмавы Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев.

Шоу "Голос" выпускается в России с осени 2012 года. Герзмава, народная артистка РФ и Абхазии, попробует себя в роли наставника в теле-шоу впервые.

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