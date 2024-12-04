США пообещали не вмешиваться в дела новой Сирии

США, как и Франция, не намерены вмешиваться в события, происходящие в Сирии, хотя и обещают не допустить превращения страны в базу для террористов, заявил по итогам визита в Париж Дональд Трамп.

Сирийцам придется справляться самим без помощи Запада, в частности, США и Франции. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью французскому журналу Paris Match по итогам поездки во Францию.

"В мире много кризисов. Несколько дней назад начался новый - в Сирии. Им придется справляться полностью самостоятельно, потому что мы и Франция в этом не участвуем"

- Дональд Трамп

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен считает необходимым содействовать поставкам гуманитарной помощи в Сирию, а также не допустить превращения страны в плацдарм для террористов, заявил он накануне в телефонных разговорах с главами дипведомств Иордании, Катара и ОАЭ.

Блинкен в беседе с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном "подчеркнул необходимость содействия доставке гуманитарной помощи, а также предотвращения использования Сирии в качестве базы для террористов или для создания угроз ее соседям, а также о необходимости «обеспечения сохранности и уничтожения запасов химического оружия", говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

То же Блинкен повторил в телефонных разговорах с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Также госсекретарь подчеркнул, что все группы, входящие в вооруженную оппозицию в Сирии, "должны иметь возможность участвовать в значимом политическом процессе".