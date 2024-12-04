Вестник Кавказа

В продажу вернулись авиабилеты из России в Сирию

Иллюминатор в салоне самолета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 18 декабря сирийский авиаперевозчик рассчитывает возобновить полеты в Россию. Открылась продажа билетов на рейсы между Москвой и Дамаском.

Вновь поступили в продажу билеты на авиарейсы компания Cham Wings между Россией и Сирией.

"Продажа билетов возобновилась, но следует учитывать, что окончательное решение о возобновлении полетов и, соответственно, возможности выполнения рейса, остается за авиационными властями страны"

– представитель компании

Сейчас билет можно купить на рейс из Дамаска в российскую столицу на 18 декабря, обратный - на 19 декабря. Улететь из Шереметьево в Сирию можно за 44,7 тыс рублей, время в пути составляет чуть более пяти часов, передает ТАСС.

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