В продажу вернулись авиабилеты из России в Сирию

С 18 декабря сирийский авиаперевозчик рассчитывает возобновить полеты в Россию. Открылась продажа билетов на рейсы между Москвой и Дамаском.
Вновь поступили в продажу билеты на авиарейсы компания Cham Wings между Россией и Сирией.
"Продажа билетов возобновилась, но следует учитывать, что окончательное решение о возобновлении полетов и, соответственно, возможности выполнения рейса, остается за авиационными властями страны"
– представитель компании
Сейчас билет можно купить на рейс из Дамаска в российскую столицу на 18 декабря, обратный - на 19 декабря. Улететь из Шереметьево в Сирию можно за 44,7 тыс рублей, время в пути составляет чуть более пяти часов, передает ТАСС.