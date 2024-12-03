Вестник Кавказа

Самолеты между Россией и Сирией могут вновь полететь с 18 декабря

Самолеты между Россией и Сирией могут вновь полететь с 18 декабря
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возобновление авиасообщения между РФ и Сирией может произойти уже на следующей неделе. Полеты могут быть восстановлены с 18 декабря.

Воздушное пространство Сирии сегодня закрыто, как и аэропорты Дамаска и Алеппо, ситуация может измениться 18 декабря, рассказали в "Сирийских авиалиниях".

"Мы не исключаем, что с 18 декабря сообщение возобновится"

– представитель компании

С 8 по 18 декабря приостановлена работа аэропортов Дамаска и Алеппо. До приостановки авиарейсы осуществлялись раз в неделю между Москвой и Дамаском перевозчиком "Сирийские авиалинии", передает ТАСС.

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