Самолеты между Россией и Сирией могут вновь полететь с 18 декабря

Возобновление авиасообщения между РФ и Сирией может произойти уже на следующей неделе. Полеты могут быть восстановлены с 18 декабря.

Воздушное пространство Сирии сегодня закрыто, как и аэропорты Дамаска и Алеппо, ситуация может измениться 18 декабря, рассказали в "Сирийских авиалиниях".

"Мы не исключаем, что с 18 декабря сообщение возобновится"

– представитель компании

С 8 по 18 декабря приостановлена работа аэропортов Дамаска и Алеппо. До приостановки авиарейсы осуществлялись раз в неделю между Москвой и Дамаском перевозчиком "Сирийские авиалинии", передает ТАСС.