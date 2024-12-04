Мир на Южном Кавказе близок - глава МИД Турции

В Турции отметили близость мира между Азербайджаном и Арменией. Заключение мирного соглашения между странами позволит прийти к миру в регионе и откроет для него новые возможности.

Установление мира между Баку и Ереваном близится, оно откроет новые возможности для Южного Кавказа, считает турецкий министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Глава турецкого МИД выразил надежду, что между Азербайджаном и Арменией установится мир.

"Мы приблизились к установлению мира между Азербайджаном и Арменией. Достижение мира будет способствовать развитию региона и откроет новые возможности. Турция поддерживает все усилия в этом процессе"

– Фидан

В настоящее время стороны продолжают согласовывать текст мирного соглашения.