Вестник Кавказа

Мир на Южном Кавказе близок - глава МИД Турции

Мир на Южном Кавказе близок - глава МИД Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции отметили близость мира между Азербайджаном и Арменией. Заключение мирного соглашения между странами позволит прийти к миру в регионе и откроет для него новые возможности.

Установление мира между Баку и Ереваном близится, оно откроет новые возможности для Южного Кавказа, считает турецкий министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Глава турецкого МИД выразил надежду, что между Азербайджаном и Арменией установится мир.

"Мы приблизились к установлению мира между Азербайджаном и Арменией. Достижение мира будет способствовать развитию региона и откроет новые возможности. Турция поддерживает все усилия в этом процессе"

– Фидан

В настоящее время стороны продолжают согласовывать текст мирного соглашения.

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