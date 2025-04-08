Мирные переговоры Баку и Еревана стратегически важны для всего региона – Хулуси Акар

Переговоры Азербайджана и Армении по мирному договору имеют стратегическое значение для всего региона в целом, заявил депутат парламента Турции, экс-министр обороны Хулуси Акар.

Армяно-азербайджанские переговоры, посвященные подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, очень важны со стратегической точки зрения для всего региона, и Турция положительно оценивает их, заявил депутат парламента Турции, председатель комиссии по национальной обороне, экс-министр обороны Хулуси Акар в ходе выступления на втором заседании председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов стран Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), которое проходит в Баку.

Турецкий политик подчеркнул, что власти Турции внимательно наблюдают за активизацией азербайджано-армянских дипломатических контактов, которая происходит в последнее время, и полностью поддерживают происходящее.

Глава комиссии пояснил, что возможность согласования Баку и Ереваном текста мирного договора представляет собой многообещающее и значительное событие не только для отношений двух стран, но и с точки зрения будущего всего Южного Кавказа.

Хулуси Акар пояснил, что мирный договор остановит давнюю напряженность на Южном Кавказе, а также упрочит атмосферу стабильности и безопасности и откроет новые возможности для партнерства и сотрудничества.

Депутат обратил особое внимание на тот факт, что стабильный мир в регионе входит в число главных условий развития в ряде направлений, таких как военное, политическое, экономическое, социальное и культурное.

"Турция всегда была сторонницей региональной стабильности и мира, основанного на взаимном уважении, и будет продолжать придерживаться этой позиции"

– Хулуси Акар