В Казахстане запущены предприятия с инвестициями в более чем $1 млрд

Инвестиции позволили Казахстану открыть новые предприятия в фармацевтике, обрабатывающей промышленности и других сферах. Республика привлекла более $1 млрд на различные проекты.

В Казахстане открылись новые производства, которые обеспечат жителей различных регионов страны почти 5 тыс рабочих мест. Объем инвестиций в проекты составил около $1,1 млрд.

Сообщается, что открылся завод по переработке вольфрама в Алматинской области. Также начала функционировать фабрика в Алматы. Запущен и ряд других предприятий.

В Казахстане также намерены привлечь еще $2,5 млрд инвестиций на сооружение ВЭС, создание молокозавода и запуск аграрного комплекса, передает Kazakh Invest.