Вестник Кавказа

В Казахстане запущены предприятия с инвестициями в более чем $1 млрд

Товарный поезд на фоне завода
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Инвестиции позволили Казахстану открыть новые предприятия в фармацевтике, обрабатывающей промышленности и других сферах. Республика привлекла более $1 млрд на различные проекты.

В Казахстане открылись новые производства, которые обеспечат жителей различных регионов страны почти 5 тыс рабочих мест. Объем инвестиций в проекты составил около $1,1 млрд. 

Сообщается, что открылся завод по переработке вольфрама в Алматинской области. Также начала функционировать фабрика в Алматы. Запущен и ряд других предприятий. 

В Казахстане также намерены привлечь еще $2,5 млрд инвестиций на сооружение ВЭС, создание молокозавода и запуск аграрного комплекса, передает Kazakh Invest.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1095 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Морозы отправляют по домам школьников в четырех регионах Казахстана

Морозы отправляют по домам школьников в четырех регионах Казахстана

На трассе Алматы – Ташкент сломался пассажирский автобус

На трассе Алматы – Ташкент сломался пассажирский автобус

Казахстанские огнеборцы тушили пожар в торговом доме Костаная

Казахстанские огнеборцы тушили пожар в торговом доме Костаная

Казахстан вышел на первое место в мире по продажам золота

Казахстан вышел на первое место в мире по продажам золота

В Казахстане с рельсов сошли грузовые вагоны

В Казахстане с рельсов сошли грузовые вагоны

Нацбанк Казахстана выпустил первую из серии коллекционных серебряных монет

Нацбанк Казахстана выпустил первую из серии коллекционных серебряных монет

Казахстану пообещали 30-градусные морозы

Казахстану пообещали 30-градусные морозы

Транскаспийский маршрут наращивает грузоперевозки

Транскаспийский маршрут наращивает грузоперевозки

Казахстанское зерно будут продавать в Азербайджан и Иран

Казахстанское зерно будут продавать в Азербайджан и Иран

Экспорт российской нефти в Узбекистан через Казахстан вырос на 74%

Экспорт российской нефти в Узбекистан через Казахстан вырос на 74%

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы