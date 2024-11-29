Турналог может появиться в Ставрополе в 2026 году

Власти столицы Ставрополья хотят ввести турналог на территории города через два года. Его ставка будет 2%.

В ставропольской столице планируют установить турналог с 2026 года. Решение об этом администрация города внесла в местную Думу, рассказал зампредседателя Ставропольской гордумы Александр Куриленко.

Он передал, что турналог составит 2%, через 3 года он вырастет до 5%. Планируется, что он привнесет в бюджет города свыше 20 млн рублей. Его будут платить владельцы объектов размещения туристов.

«Если в случае Ставрополя мне его (турналога) введение ещё понятно, то, конечно, некоторые муниципалитеты, в которых-то и гостиниц нет, вызывают вопрос»

- Александр Куриленко

Отметим, что большинство муниципалитетов Ставрополья (25 из 33) установят турналог уже с начала будущего года.