Вестник Кавказа

Муниципалитеты Ставрополья определились с турналогом

Муниципалитеты Ставрополья определились с турналогом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристический налог с нового 2025 года будет действовать на территории 25 из 33 муниципалитетов Ставрополья – он будет взиматься со средств размещения и составит 1% от стоимости номеров.

Более половины муниципальных образований Ставропольского края решили ввести туристический налог, сообщила в ходе совещания с представителями санаторно-курортного комплекса и коллективных средств размещения региона в Пятигорске заместитель руководителя УФНС России по Ставрополью Елена Смольникова.

"Курортный сбор просуществовал практически пять лет, зарекомендовал себя с положительной стороны, но пришел на смену турналог. На сегодняшний день из 33 муниципалитетов приняли решение о введении турналога на своей территории 25. Ставрополь - в процессе принятия, со дня на день, надеюсь, примут"

- Елена Смольникова

Туристический налог вводят практически все города-курорты Кавказских Минеральных Вод, а также Невинномысск, Лермонтов и 18 округов края, к ним вскоре подключится и краевой центр, отметила чиновник, передает "Интерфакс".

Также муниципалитеты будут определять ставки нового налога – на первых порах она составит 1%, но потом будет расти. Впрочем, муниципальным властям дано право не только повышать, но и снижать налог, чем уже воспользовался Апанасенковский округ, снизивший ставки до 0,5%.

Оплачивать новый налог будут не физические лица, то есть сами туристы, а принимающие их санатории и гостиницы – деньги с них будут взиматься за оказанную услугу по предоставлению жилья.

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