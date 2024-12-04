Протесты в Грузии: 13-я акция прошла спокойно

В Тбилиси ночью состоялась тринадцатая протестная акция. В этот раз мероприятие не потребовало вмешательства полиции, оппозиционеры разошлись около двух часов ночи.

Ежедневные протесты в Грузии продолжаются - ночью в столице прошла 13-я акция оппозиции перед зданием парламента.

Протестующие собрались у парламента Грузии, был перекрыт проспект Руставели. Возле здания в боковых улицах во время акции дежурили правоохранители, спецназа минувшей ночью не было. Акция протеста была спокойной, полиция не вмешивалась в происходящее, разгон не потребовался. Участники мероприятия стали расходиться по домам около 02.00 по местному времени.

Протесты в Грузии - причины

Из-за чего в Грузии протестуют почти две недели подряд? Власти страны 28 ноября объявили о решении отказаться от переговоров с Евросоюзом о вступлении. Вопрос евроинтеграции сняли с повестки на четыре года. Прозападная оппозиция Грузии недовольна политикой властей и ежедневно выходит на протестные акции к зданию парламента. Кроме того, протестующие считают состоявшиеся в октябре парламентские выборы нелегитимными и требуют проведения новых выборов.