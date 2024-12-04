Вестник Кавказа

В Тбилиси оппозиция снова перекрыла проспект Руставели

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Оппозиционные активисты снова привлекли под свои знамена граждан Грузии, которые не поддерживают курс "Мечты". Новая акция протеста проходит на привычном месте – у здания парламента страны.

Новая акция протеста началась в Тбилиси. Оппозиция снова перекрыла проспект Руставели в Тбилиси, а также заняла площадь у здания парламента Грузии. 

Отметим, что в столице Грузии собралось порядка 2 тыс сочувствующих оппозиции. Сотрудники правоохранительных органов наблюдают за происходящим, но пока не предпринимают активных действий, передают РИА Новости. 

Напомним, что оппозиция с конца ноября проводит ежедневные протесты против заморозки проекта евроинтеграции правительством Грузии. Акции протеста регулярно перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Впрочем, полиции Грузии пока удается контролировать ситуацию и не допускать эскалации насилия. 

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