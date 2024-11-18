Вестник Кавказа

Тбилиси начнет отмечать Новый год 13 декабря

Тбилиси начнет отмечать Новый год 13 декабря
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Праздничные мероприятия к Новому году в Тбилиси стартуют 13 декабря. Они будут проходить на протяжении трех с половиной недель и завершатся 7 января.

Зимние праздники придут в Тбилиси уже 13 декабря, рассказал мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

Он уточнил, что зарядиться новогодним настроением можно будет на новогодней ярмарке на площади Орбелиани и в парке Деда Эна.

А на парковке у Дома юстиции планируется открыть каток, площадь которого будет вчетверо больше, чем год назад.

Предприниматели получат от мэрии разрешения на создание Рождественской деревни.

Стоит отметить, что новогодняя иллюминация в Тбилиси устанавливается уже на протяжении нескольких недель. Так, завтра и послезавтра ночью праздничные украшения появятся на проспекте Руставели. Во время их монтажа (с полуночи до шести часов утра по местном времени 28 и 29 ноября) автомагистраль будет частично перекрыта для автотранспорта.

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