Парламент утвердил бюджет Грузии на 2025 год

Грузинский парламент одобрил на сегодняшнем заседании проект бюджета на следующий год. Его расходы превысит 25 млрд лари.

Депутаты парламента Грузии 10 декабря утвердили проект госбюджета страны на 2025 год. "За" проголосовали 88 парламентариев.

Расходы бюджета превысят 27 млрд лари.

Согласно проекту, в наступающем году в республике ожидается экономический рост до 6%. Прогноз номинального ВВП составляет 99,2 млрд лари, а по совокупному дефициту бюджета - 2,5%.

Ранее сообщалось, что правительство заложило в проект бюджета на следующий год сокращение иностранных грантов на 61%.