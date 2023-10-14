Вестник Кавказа

Парламент утвердил бюджет Грузии на 2025 год

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский парламент одобрил на сегодняшнем заседании проект бюджета на следующий год. Его расходы превысит 25 млрд лари.

Депутаты парламента Грузии 10 декабря утвердили проект госбюджета страны на 2025 год. "За" проголосовали 88 парламентариев.

Расходы бюджета превысят 27 млрд лари.

Согласно проекту, в наступающем году в республике ожидается экономический рост до 6%. Прогноз номинального ВВП составляет 99,2 млрд лари, а по совокупному дефициту бюджета - 2,5%.

Ранее сообщалось, что правительство заложило в проект бюджета на следующий год сокращение иностранных грантов на 61%.

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