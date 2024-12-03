Кобахидзе и Иванишвили лишились мандатов в парламенте Грузии

Ираклий Кобахидзе, Бидзина Иванишвили и другие 6 депутатов остались без места в парламенте. Решение связано как с невозможностью совмещения двух государственных постов одновременно, так и с личным желанием депутатов.
Восемь депутатов грузинского парламента лишились мандатов, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе, экс-главу правительства Ираклия Гарибашвили и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.
Также без мандата в парламенте остались Маки Бочоришвили, Анри Оханашвили, Мариам Квривишвили, Давид Сонгулашвили и Михаил Кавелашвили.
Это связано с несовместимостью должностей депутата с их новыми постами.
- Ираклий Кобахидзе – премьер-министр
- Михаил Кавелашвили – кандидат в президенты
- Маки Бочоришвили – глава МИД
- Анри Оханашвили – глава Минюста
- Мариам Квривишвили – замглавы Минэкономики
- Давид Сонгулашвили – глава Минсельхоза
Только Иванишвили и Гарибашвили покинули свое место по собственному желанию.
Их места займут следующие в мандатном списке члены «Грузинской мечты».