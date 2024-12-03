Вестник Кавказа

Кобахидзе и Иванишвили лишились мандатов в парламенте Грузии

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Ираклий Кобахидзе, Бидзина Иванишвили и другие 6 депутатов остались без места в парламенте. Решение связано как с невозможностью совмещения двух государственных постов одновременно, так и с личным желанием депутатов.

Восемь депутатов грузинского парламента лишились мандатов, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе, экс-главу правительства Ираклия Гарибашвили и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Также без мандата в парламенте остались Маки Бочоришвили, Анри Оханашвили, Мариам Квривишвили, Давид Сонгулашвили и Михаил Кавелашвили.

Это связано с несовместимостью должностей депутата с их новыми постами.

  • Ираклий Кобахидзе – премьер-министр
  • Михаил Кавелашвили – кандидат в президенты
  • Маки Бочоришвили – глава МИД
  • Анри Оханашвили – глава Минюста
  • Мариам Квривишвили – замглавы Минэкономики
  • Давид Сонгулашвили – глава Минсельхоза

Только Иванишвили и Гарибашвили покинули свое место по собственному желанию.

Их места займут следующие в мандатном списке члены «Грузинской мечты».

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