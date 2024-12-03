Протесты в Тбилиси: гроб с чучелом Иванишвили сожгли у парламента

Акция протеста снова проходит сегодня вечером у парламента в Тбилиси. На нее демонстранты принесли настоящий гроб, внутри которого лежало чучело Бидзины Иванишвили.

Сожжение чучела, изображающего основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, снова совершили протестующие в Тбилиси, сообщают СМИ.

Демонстранты, с утра проводившие отдельные небольшие шествия в разных районах грузинской столицы, к вечеру снова собрались на проспекте Руставели, где находится здание парламента. Группа людей принесла к месту митинга настоящий деревянный гроб, внутри которого оказалось сделанное из подручных материалов чучело.

По словами протестующих, оно воплощало миллиардера, почетного председателя правящей партии Бидзину Иванишвили. Затем демонстранты сожгли его.

Такие акты митингующие устраивают уже не в первый раз.