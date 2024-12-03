Вестник Кавказа

Протесты в Грузии 2024: шествие архитекторов прошло в Тбилиси

Протесты в Грузии 2024: шествие архитекторов прошло в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Акции протеста против приостановки евроинтеграции Грузии продолжаются сегодня в Тбилиси. Сегодня с утра они проходили в формате нескольких митингов и шествий в разных районах грузинской столицы, в том числе прошли шествием архитекторы.

Шествие архитекторов проходит сегодня в числе прочих акций протеста в Тбилиси, сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".

На фотографиях запечатлены участники акции солидарности архитекторов. Они идут по Площади Свободы, направляясь к Тбилисскому государственному университету.

Ранее демонстранты-архитекторы прошли от городской мэрии к зданию Общественного вещателя, расположенному на улице Костава. Там митингующие огласили требования дать представителям оппозиции эфирное время.

Сегодня протесты в Тбилиси проводятся в формате целого ряда небольших акций, "разбросанных" по разным районам. Предполагается, что вечером все они встретятся на основной акции перед парламентом на проспекте Руставели.

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Протесты в Грузии 2024: шествие архитекторов прошло в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Протесты в Грузии 2024: шествие архитекторов прошло в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
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