Вестник Кавказа

Великобритания приостанавливает программы помощи Грузии

Великобритания приостанавливает программы помощи Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лондон замораживает программы помощи Тбилиси. В частности, будет прервано взаимодействие с руководством республики в оборонной сфере.

Великобритания решила заморозить все программы помощи Грузии и ограничить взаимодействие с руководством республики. Об этом сказано в заявлении, распространенном 9 декабря главой британского МИД.

"В свете текущих событий Великобритания немедленно приостановит все программы помощи грузинскому правительству, ограничит оборонное сотрудничество и взаимодействие с представителями правительства партии "Грузинская мечта" до того момента, пока не будет остановлено движение в сторону от европейских демократических норм и свобод"

– Дэвид Лэмми

Он также назвал неприемлемым насилие в отношении протестующих и призвал немедленно остановить его.

"Шокирующие кадры насилия по отношению к протестующим и журналистам со стороны грузинских властей неприемлемы и должны прекратиться"

– глава МИД Соединенного Королевства

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эти действия подрывают репутацию Грузию на международной арене и противоречат конституционной приверженности страны европейскому будущему.

Напомним, с конца ноября в Грузии ежедневного проходят протестные акции. Поводом для демонстраций стало решение властей отложить на четыре года старт переговоров о членстве в ЕС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1085 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Британия отказалась от диалога с Грузией

Британия отказалась от диалога с Грузией

Тбилиси и Лондон свяжет прямой рейс

Тбилиси и Лондон свяжет прямой рейс

Грузия предложила Британии прямые рейсы Тбилиси-Лондон

Грузия предложила Британии прямые рейсы Тбилиси-Лондон

Древнюю рукопись грузинского монаха могут продать сегодня за 1,5 млн фунтов стерлингов

Древнюю рукопись грузинского монаха могут продать сегодня за 1,5 млн фунтов стерлингов

Великобритания готова ввести санкции против Грузии

Великобритания готова ввести санкции против Грузии

В Тбилиси прекратили выдачу британских виз из-за протестов

В Тбилиси прекратили выдачу британских виз из-за протестов

Грузинская авиакомпания соединит Тбилиси и Лондон

Грузинская авиакомпания соединит Тбилиси и Лондон

Нацбанк Грузии начинает торговать золотыми слитками 

Нацбанк Грузии начинает торговать золотыми слитками 

Лучший мед производят в Грузии - итоги турнира

Лучший мед производят в Грузии - итоги турнира

Глава МИД Великобритании прибыл в Тбилиси на встречу с руководством Грузии

Глава МИД Великобритании прибыл в Тбилиси на встречу с руководством Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы