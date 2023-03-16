Великобритания приостанавливает программы помощи Грузии

Лондон замораживает программы помощи Тбилиси. В частности, будет прервано взаимодействие с руководством республики в оборонной сфере.

Великобритания решила заморозить все программы помощи Грузии и ограничить взаимодействие с руководством республики. Об этом сказано в заявлении, распространенном 9 декабря главой британского МИД.

"В свете текущих событий Великобритания немедленно приостановит все программы помощи грузинскому правительству, ограничит оборонное сотрудничество и взаимодействие с представителями правительства партии "Грузинская мечта" до того момента, пока не будет остановлено движение в сторону от европейских демократических норм и свобод"

– Дэвид Лэмми

Он также назвал неприемлемым насилие в отношении протестующих и призвал немедленно остановить его.

"Шокирующие кадры насилия по отношению к протестующим и журналистам со стороны грузинских властей неприемлемы и должны прекратиться"

– глава МИД Соединенного Королевства

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эти действия подрывают репутацию Грузию на международной арене и противоречат конституционной приверженности страны европейскому будущему.

Напомним, с конца ноября в Грузии ежедневного проходят протестные акции. Поводом для демонстраций стало решение властей отложить на четыре года старт переговоров о членстве в ЕС.