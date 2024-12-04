Вестник Кавказа

Празднование Нового года в Железноводске пройдет в умиротворении

Новогодний стол
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Железноводска в Ставропольском крае отказались от шумных и масштабных мероприятий по случаю празднования Нового года 2025. Ранее такое решение приняли и в других городах России.

Железноводск в Ставропольском крае отметит Новый год 2025 без шумных салютов и грандиозных мероприятий, передал глава города Евгений Бакулин.

«Призываю встретить 2025 год в атмосфере тишины и умиротворения, отказываясь от привычных шумных фейерверков и масштабных гуляний. Предлагаю встретить Новый год в гармонии с окружающей природой»

- Евгений Бакулин

Он передал, что это дорогостоящее шоу неуместно в этом году.

Ранее от масштабных и шумных торжеств отказались Анапа, Сочи, Москва, Махачкала и другие города России.

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