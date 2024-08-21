Между Таганрогом и Архызом будут ходить рейсовые автобусы

В скором времени добраться на горный курорт Архыз из Таганрога и Ростова-на-Дону можно будет на рейсовом автобусе – дорога займет всего ночь езды в комфортных условиях.

У жителей Ростовской области скоро появится новый вид транспорта, на котором быстро и удобно можно будет доехать до полюбившегося им курорта Архыз в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, сообщила пресс-служба автовокзала Таганрога.

Между приморским городом и Архызом ежедневно будут ходить рейсовые автобусы – отправляться из Таганрога они будут в 20:30. По пути предусмотрены остановки в Ростове-на-Дону, Тихорецке, Кропоткине, Армавире, Мостовской, Псебае и Зеленчукской, а в Архыз будут прибывать в 9:30 утром, передает "АиФ-Ростов".

Удобным будет и обратный путь: из Архыза автобус ежедневно будет отъезжать в 18:00, в Ростов-на-Дону он прибудет в 6:10, а на автовокзал Таганрога - в 8:00.

Ночь в пути туристы проведут с максимальным комфортом – к их услугам мягкие кресла, в которых можно поспать, USB-зарядки под каждым сидением, климат-контроль, кулер с водой и даже телевизор.

Когда начнет работать новый маршрут и сколько будет стоить поездка, не сообщается.